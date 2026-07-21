INE inicia preparativos para elecciones 2027 tras reunión con el Gabinete federal

A semanas de que inicie el periodo electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó con los trabajos con el Gabinete federal para fortalecer la coordinación de cara a las elecciones 2027.

Mediante un comunicado, el INE informó que Guadalupe Taddei encabezó una reunión este lunes 20 de julio con el Gabinete federal con el fin de iniciar con los preparativos para los próximos comicios.

INE se reúne con Gabinete federal de frente a los preparativos para elecciones 2027

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, se reunió con el Gabinete federal para fortalecer las capacidades institucionales que garanticen una correcta organización de las próximas elecciones.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE (Cuartoscuro / Instituto Nacional Electoral)

De acuerdo con la información, además de Guadalupe Taddei, en la reunión estuvieron presentes:

Uno de los temas tratados en la reunión fue la creación de espacios permanentes de trabajo entre las dependencias, siempre dentro de las vías legalmente previstas y con pleno respeto a la autonomía.

El INE reiteró su compromiso con la organización de elecciones íntegras, transparentes y confiables, así como con el fortalecimiento de la colaboración entre las instituciones de frente a las elecciones 2027.