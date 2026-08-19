El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto 2027 por 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, recursos que son solicitados para la operación del organismo.

Además de las operaciones base del INE, se solicita el financiamiento para la organización de las actividades electorales previstas para el próximo año. La propuesta fue enviada al Poder Ejecutivo.

INE aprueba anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2027

Para su ejercicio fiscal 2027, el INE está solicitando un financiamiento de 31 mil 431 millones de pesos, cifra que fue presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

INE aprueba anteproyecto de presupuesto 2027 por 31 mil 431 millones de pesos (@INEMexico)

De acuerdo con el documento aprobado por el Consejo General del INE, el presupuesto se divide principalmente en dos grandes rubros:

Presupuesto Base: 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos Cartera Institucional de Proyectos: 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos

Dentro de la cartera de proyectos destaca la organización de las elecciones federales, para las que se contemplan 13 mil 453 millones 412 mil 874 pesos, además de los comicios del Poder Judicial.

El anteproyecto contempla:

775 millones 861 mil 676 pesos para organizar las elecciones del Poder Judicial

Mil 447 millones 574 mil 238 pesos para fortalecer la gestión y evaluación administrativa y la cultura de servicio público

También se incluyen recursos para actualizar los procesos registrales, fortalecer el acceso a la información y la protección de datos personales, así como garantizar la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos.

La aprobación del anteproyecto del INE constituye el primer paso del proceso presupuestario, ya que corresponderá al Poder Ejecutivo incluirlo en su propuesta para enviarlo al Congreso de la Unión.