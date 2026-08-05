Claudia Sheinbaum calificó como “exagerado” el incremento presupuestal solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones 2027, que asciende a más de 36 mil millones de pesos, unos 15 mil millones adicionales respecto al proceso de 2024.

“Nos parece que es exagerada. La elección del 2024 es similar a ésta, pero además hubo impresión de boletas para senadores y para Presidenta de la República. Entonces consideramos que sea, en todo caso, lo que costó la del 24 con la inflación del 25, del 26 y del 27, pero pedir 15 mil millones de pesos más, nos parece exagerado, la verdad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló que las elecciones 2024 fueron de mayor magnitud al incluir la presidencial y de senadores, por lo que el costo de las elecciones 2027 debería ser similar, ajustado solo por inflación.

El INE, en contraste, justificó el aumento para las elecciones 2027 por factores operativos, demográficos y legales.

Claudia Sheinbaum considera “exagerada” la propuesta del costo de la elección de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “exagerada” la propuesta de presupuesto del INE para las elecciones del 2027.

Durante su conferencia de este miércoles 5 de agosto, Claudia Sheinbaum criticó que el INE solicite más de 36 mil millones de pesos, lo cual representa unos 15 mil millones de pesos adicionales respecto al costo de la elección federal de 2024.

Señaló que la elección de 2024 fue de mayor magnitud, ya que incluyó la elección presidencial y de senadores, lo que implicó la impresión de boletas adicionales que no serán necesarias en 2027.

Claudia Sheinbaum afirmó no entender por qué el próximo proceso debería costar más cuando debería ser un costo similar.

“Debería costar lo mismo que la del 24, no entendemos por qué deba costar más” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sostuvo que el presupuesto para 2027 debería basarse en el costo de 2024, aplicando únicamente el ajuste por la inflación acumulada de los años 2025, 2026 y 2027.

INE justifica el costo de la elección de 2027

Por su parte el INE justificó la solicitud de un aumento presupuestal para las elecciones de 2027 basándose en factores operativos, demográficos y legales.

El organismo señala que la lista nominal de electores aumentará de 98 millones a más de 102 millones de ciudadanos.

Esto requiere elevar el número de casillas a instalar, pasando de 170,181 en 2024 a 176,741 en 2027.

El proceso de 2027 no solo renovará los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, sino que también incluirá la elección de 17 gubernaturas y diversos cargos locales en varias entidades, lo que implica gastos de coordinación con los organismos públicos locales electorales.

A pesar de estas justificaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado la propuesta de “exagerada”, argumentando que la elección de 2027 debería costar lo mismo que la de 2024.