Claudia Sheinbaum reconoció el 8 de abril de 2026 las “imágenes extraordinarias” de la Tierra y la Luna captadas por la misión Artemis II de la NASA.

Sin embargo, la presidenta de México lanzó una reflexión crítica sobre el valor de inversiones espaciales como la misión Artemis II frente a la urgencia de combatir la pobreza en el mundo.

“Hay países que tienen esa capacidad de desarrollar investigación a ese nivel, con motivos científicos, siempre va a quedar la pregunta de si ese recurso debe utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza o dedicarlo a esto, ese pregunta que se conteste por todos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque destacó que los avances tecnológicos derivados de estas misiones impulsan el desarrollo científico, subrayó que persiste la pregunta de si los recursos deberían priorizarse en atender necesidades sociales.

“Una economista muy famosa que se llama Mariana Mazzucato, escribió un libro que se generó del viaje del primer Apolo que llegó a la Luna, no con motivos del espacio, sino de desarrollo científicos que fueron utilizados para el desarrollo de medicina, ingeniería, entonces no había todo lo digital que existe ahora, entonces yo creó que por motivos científicos esto es una gran virtud”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum reconoce las “imágenes extraordinarias” de Artemis II

Durante la conferencia mañanera del pueblo, la mandataria Sheinbaum fue cuestionada con su opinión como científica sobre la misión Artemis II de la NASA.

A lo que Sheinbaum dijo que “las imágenes de la Tierra y la Luna son algo extraordinario” que se pueden ver gracias a la misión Artemis II.

Aseguró Sheinbaum que la misión Artemis II es un gran avance del cual podemos ser parte gracias a la tecnología que hoy tenemos.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum lanzó una pregunta sobre si las inversiones a este tipo de avances en el espacio valen la pena.

Sheinbaum pregunta si vale la inversión de Artemis II en contra de la problemática de la pobreza en el mundo

Pese a asegurar que la misión Artemis II de la NASA ha dado “imágenes extraordinarias”, la mandatario de México, Sheinbaum preguntó si vale la inversión tecnológica es este tipo de ámbito en contra de la problemática de la pobreza en el mundo.

Asimismo, Sheinbaum precisó que las misiones al espacio no solo es la búsqueda del más allá de la Tierra, ya que también reconoció que estas generan un desarrollo científico en otros ámbitos

Sin embargo, refrendó su cuestión, pues para Sheinbaum “el conocer el espacio es muy importante, pero siempre queda esta pregunta que debemos hacernos de todas maneras, porque no debería haber pobreza en el mundo entero”, finalizó.