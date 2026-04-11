Donald Trump se sumó a las reacciones por el éxito de la misión Artemis II, lanzando un mensaje a través de su cuenta de Truth Social.

No solo eso. Donald Trump señaló que el próximo paso de Estados Unidos y la NASA tras el éxito de la Misión Artemis II, es ir a Marte, algo que se lleva planeando varios años.

“Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. El viaje fue espectacular, el aterrizaje perfecto y, como Presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso! Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Mensaje de Donald Trump sobre Artemis II (Especial)

Donald Trump señaló que Artemis II es el primer paso para Marte

Lo primero del mensaje de Donald Trump fue una felicitación a la tripulación de Artemis II, señalando que fue un viaje espectacular y un regreso perfecto.

Además Donald Trump señala que como presidente de Estados Unidos se siente muy orgulloso de todos los astronautas de Artemis II, además que los espera en la Casa Blanca.

Finalmente menciona que “lo repetirán”, es decir, que aún se planean más misiones como Artemis II a la Luna, siendo parte de un plan más grande a futuro.

Pues el interés del mandatario es que Estados Unidos pueda mandar una misión tripulada a Marte, que es el próximo gran destino de la exploración espacial.

Es por ello que se necesita a la Luna, ya que el satélite será la escala para que de ahí parta la misión a Marte.

Artemis II realizará su aterrizaje este 10 de abril tras su misión en la Luna (Jim WATSON / AFP / AFP)

Donald Trump tiene interés en Marte desde su pasada administración

Hay que señalar que desde que estuvo en su anterior mandato, Donald Trump reiteró en varias ocasiones que quería mandar una misión a Marte.

En términos de objetivos de exploración espacial, Marte es la gran obsesión de Donald Trump, como era la Luna en la carrera espacial de la Guerra Fría.

Sin embargo, es poco probable que el mandatario vea su interés materializado, ya que la Misión Artemis se retrasó bastante, aplazando el ansiado viaje a Marte.

Aunque la idea era tener los humanos en Marte en el 2030; sin embargo, será hasta 2028 cuando comiencen a probar la nave que llevará a los astronautas.

Por lo que es posible que la misión tripulada no llegue hasta después del esperado 2030, mientras que Donald Trump dejará la presidencia en 2029.