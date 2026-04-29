Donald Trump recibirá en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II, quienes completaron un histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna.

La tripulación de Artemis II estuvo integrada por:

La tripulación alcanzó la mayor distancia recorrida por humanos fuera de la Tierra, consolidando el regreso de las misiones tripuladas al entorno lunar tras más de medio siglo.

El encuentro con los astronautas anunciado por Liz Huston busca reconocer este logro científico y simbólico, clave para futuras expediciones hacia la superficie lunar y Marte.

“El presidente Trump tiene el honor de recibir mañana en el Despacho Oval a este legendario equipo para celebrar sus logros sin precedentes” Liz Huston, vocera de la Casa Blanca

Astronautas de Artemis II se encontrarán con Donald Trump en la Casa Blanca

Tal y como reveló en sus redes sociales la Secretaria de Prensa Karoline Leavitt, dio a conocer que el presidente Donald Trump recibirá hoy en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II de la NASA.

El encuentro en la Casa Blanca con los astronautas de Artemis II, busca reconocer el logro científico y simbólico de la misión, considerada un paso clave dentro del programa Artemis de la NASA.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump y a la excelencia de la tripulación de Artemis II, Estados Unidos lidera la exploración espacial a nivel mundial.” Liz Huston, portavoz de la Casa Blanca

Cabe recordar que esta misión pretende llevar nuevamente humanos a la superficie lunar y eventualmente a Marte.

Donald Trump, quien ha impulsado este programa desde su primer mandato, ha destacado el papel de la misión en la carrera espacial global y en la consolidación del liderazgo estadounidense frente a potencias como China.

La misión Artemis II también captó la atención mundial por ser la primera en más de 50 años en enviar astronautas a la órbita lunar el pasado 1 de abril, y regresó el 10 de abril.

Esta misión sentará las bases para futuras misiones como Artemis III, que buscará concretar un alunizaje en los próximos años.