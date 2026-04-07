Artemis II completa misión lunar y emprende regreso a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA emprenderá su regreso a la Tierra tras completar su misión lunar.

El viaje de Artemis II ha entrado en una nueva fase tras adentrarse al lado oscuro de la Luna, perder comunicación y volver ha restablecer su señal con la Red del Espacio Profundo de la NASA.

Artemis II de la NASA emprende regreso a la Tierra tras completar su misión lunar

Después de completar su misión lunar, Artemis II regresa a la Tierra el próximo viernes 10 de abril.

El amerizaje de Artemis II está programado para ocurrir en el océano Pacífico, frente a la costa de California, bajo un operativo de rescate apoyado por la Armada de los Estados Unidos.

Vía X (Twitter), Jared Isaacman, administrador de la NASA, destacó la hazañas de los astronautas de Artemis II, quienes llegaron a más de 406 mil 771 kilómetros de distancia.

“Artemis II ha alcanzado su máxima distancia de la Tierra. En la cara oculta de la Luna, a 406 771 kilómetros de distancia, Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia y ahora comienzan su viaje de regreso a casa. Antes de partir, expresaron su deseo de que esta misión cayera en el olvido, pero será recordada como el momento en que la gente comenzó a creer que Estados Unidos puede, una vez más, lograr lo casi imposible y cambiar el mundo. Felicitaciones a esta increíble tripulación y a todo el equipo de la NASA, a nuestros socios internacionales y comerciales, pero esta misión no termina hasta que estén a salvo con sus paracaídas, amerizando en el Pacífico." Jared Isaacman, administrador de la NASA

Artemis II restablece comunicación con la Tierra luego de adentrarse en el lado oscuro de la Luna

La tarde de este lunes 6 de abril 2026, Artemis II perdió por 40 minutos la señal de comunicación con el centro de la NASA.

No obstante, la propia NASA confirmó que después del sobrevuelo lunar de Artemis II, se logró restablecer las comunicaciones con el Centro de Control de la Misión.

Artemis II completa misión lunar y emprende regreso a la Tierra (@NASA / X)

La incomunicación de Artemis II era una situación esperada, ya que la superficie lunar bloquea las señales de radio de la Red de Espacio Profundo de la NASA en la Tierra.

Misiones como Artemis I y Apollo experimentaron el corte en la señal similar a lo que vivió Artemis II.

Durante la travesía, los astronautas fueron testigos de su propio eclipse solar.

En ese momento, la tripulación de Artemis II aprovechó la oportunidad para analizar la corona solar.