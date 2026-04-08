Claudia Sheinbaum cuestionó el uso de recursos destinados a la exploración lunar frente a la urgencia de combatir la pobreza en el mundo.

Durante su conferencia del 8 de abril de 2026, reconoció los avances de la misión Artemis II de la NASA, pero planteó la disyuntiva social: ¿exploración lunar o pobreza?

La presidenta de México citó a la economista Mariana Mazzucato para destacar que proyectos espaciales generan desarrollo científico y tecnológico, aunque insistió en que la prioridad debe ser mejorar la calidad de vida de las personas.

Sheinbaum cuestiona el uso de recursos entre la exploración lunar o pobreza

Ante su opinión sobre la misión Artemis II de la NASA, la presidenta de México, Sheinbaum reconoció el avance en la exploración lunar, sin embargo, no pudo evitar hacer un cuestionamiento social.

Al preguntar sobre el uso de los recursos entre la exploración lunar o la pobreza, pues Sheinbaum expuso que estos deberían ser utilizados para mejorar la condición de vida de las personas.

“Hay países que tienen esa capacidad de desarrollar investigación a ese nivel, con motivos científicos, siempre va a quedar la pregunta de si ese recurso debe utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza o dedicarlo a esto, ese pregunta que se conteste por todos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum reconoce que el estudio del espacio también beneficia a la sociedad

Tras cuestionar el uso de los recursos entre la inversión para la exploración lunar o para combatir la pobreza, Sheinbaum también supo reconocer que el estudio del espacio también beneficia a la sociedad.

Al citar a la economista italiana Mariana Mazzucato con su libro “Misión economía: Una guía para cambiar el capitalismo” en el cual Sheinbaum precisó que en su desarrollo tomó como ejemplo el primer viaje a la Luna con la misión Apolo de 1969, pero no para hablar del espacio.

Pues en este libro se reconoce que el viaje a la Luna ayudó a generar un desarrollo científico en otros ámbitos, gracias al avance tecnológico que trajo los usos de los recursos para la exploración lunar.

“El primer viaje a la Luna los Apolos, este es un libro que tiene una economista muy famosa que se llama Mariana Mazzucato, ella escribió un libro que se generó del viaje del primer Apolo que llegó a la Luna, no con motivos del espacio, sino de desarrollo científicos que fueron utilizados para el desarrollo de medicina, ingeniería, entonces no había todo lo digital que existe ahora, entonces yo creó que por motivos científicos en sus grandes virtudes”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pese a esto, Sheinbaum no soltó su cuestionamiento, pues para la presidenta de México siempre estará la pregunta sobre ¿exploración lunar o pobreza?