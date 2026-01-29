Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, criticó la compra de camionetas para la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) y mandó a los ministros a usar bicicleta.

Pese a que Hugo Aguilar ya informó que los ministros no utilizarán las costosas camionetas adquiridas, el debate continúa y la diputada de MC dijo que mejor deberían utilizar bicicleta.

“Bájense de la camioneta y súbanse a la bici” Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano

SCJN explica compra de camionetas para los ministros (Michelle Rojas)

Diputada de MC recomienda a ministros usar bicicleta ante polémica de la compra de camionetas

La SCJN informó la semana pasada que había adquirido nueve camionetas para el transporte de los ministros, de manera que estos viajaran seguros y con la protección correspondiente.

De acuerdo con la información, las camionetas adquiridas son Jeep Grand Cherokee 2026, valuadas entre 1 y 1.4 millones de pesos, precio que aumenta con las adecuaciones del blindaje.

Ante esta gran compra y los discursos de austeridad, se desataron un sin fin de comentarios en contra la SCJN; entre los más recientes, el de la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Laura Ballesteros irónicamente recomendó a los ministros dejar las camionetas de lado y utilizar bicicleta, que sería un vehículo más amigable con el medio ambiente.