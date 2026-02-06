Hugo Aguilar Ortiz aclaró que una trabajadora le tiró café en los zapatos, luego del video donde se ve a la mujer limpiarle el calzado en el Día de la Constitución.

“Es necesario decirlo: No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN

El video al que se hace referencia se viralizó este jueves 5 de febrero, cuando alguien del equipo de Hugo Aguilar Ortiz se agacha a limpiarle sus zapatos, hecho fuertemente criticado en redes.

Hugo Aguilar Ortiz aclara video de sus zapatos en el Día de la Constitución: “Una trabajadora me tiró café”

Fue mediante sus redes sociales que Hugo Aguilar Ortiz aclaró la situación sobre el video, señalando que la directora de Comunicación Social le derramó café y nata y no se dieron cuenta. que salpicó su zapatos.

Hugo Aguilar Ortiz narró que la trabajadora, identificada como Amanda Pérez, trató de resolver la situación, gesto que lo tomó por sorpresa y aunque le agradeció, le pidió que no continuara.

El ministro presidente resaló que el incidente con sus zapatos, cuyo momento captado fue el percatarse del gesto de la directora de Comunicación, se difundió con mensajes ajenos a la realidad.

Por lo mismo, el ministro presidente aseveró que la situación con sus zapatos no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en la que se conduce en su cargo, ni su desempeño privado.

Y sentenció en el cierre de su mensaje que en ningún momento hubo actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia de su parte para con su equipo y se disculpó con Amanda Pérez.

Hugo Aguilar Ortiz aclara situación con sus zapatos en el Día de la Constitución (Captura de pantalla)

Nota en desarrollo. En breve más información...