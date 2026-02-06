Natalia Suárez del Real, delegada de Bienestar en Puebla, desató gran polémica luego de presumir su fiesta de cumpleaños, que la hizo merecedora de críticas contra su comportamiento.

De acuerdo con la imágenes, la fiesta de Natalia Suárez del Real tuvo una temática inspirada en El Gran Gatsby, caracterizada no solo por los colores, sino por la opulencia, glamour y exceso.

Delegada del Bienestar presume fiesta y recibe críticas (Redes sociales)

Delegada del Bienestar en Puebla presume opulenta fiesta y desata críticas

La delegada del Bienestar en Puebla recibió críticas luego de que se diera a conocer el festejó que tuvo por su cumpleaños 34, pues la fiesta no iría acorde a los principios de austeridad.

La fiesta de Natalia Suárez del Real fue celebrada en el bar del exclusivo hotel boutique Quinta Esencia y en las imágenes se observó a la diputada festejando con una supuesta botella de champaña.

A través de redes sociales, Natalia Suárez del Real compartió un comunicado reconociendo que estas acciones “no fueron congruentes con los principios de austeridad” de Morena.

Sin embargo, la delegada del Bienestar en Puebla señaló que la fiesta fue organizada por sus familiares como “una muestra de afecto”, aclarando que cada uno de los asistentes pagó su consumo.

Pese a lo anterior, Natalia Suárez del Real reiteró su compromiso con los valores de Morena, no solo en la vida pública, sino también en lo privado, pues la congruencia es algo muy importante.