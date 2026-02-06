La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cree que la disculpa de Hugo Aguilar tiene mucho valor porque “uno puede cometer errores”.

Pero por otra parte, cree que las críticas a Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son por la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024.

Claudia Sheinbaum habla de la disculpa de Hugo Aguilar y recuerda la “humildad” en servidores públicos

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera del pueblo del 6 de febrero en Morelia, Michoacán, sobre la disculpa que el presidente de la SCJN dio tras la viralización de un video.

En contexto de los hechos, un video captó el momento en que Amanda Pérez, la directora de Comunicación Social de la SCJN, limpia los zapatos a Hugo Aguilar públicamente y él no habría reaccionado ante esto.

Sin embargo, momentos después el presidente de la SCJN aseguró que sí le pidió a Pérez detenerse y que fue un acto que esta hizo voluntariamente ante el derrame de “café y nata” a sus zapatos.

Entre la explicación, Aguilar pidió disculpas por el acto, situación que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó asegurando que se cometió un “error”, pero él lo reconoció.

“Ofreció disculpas (...) malo hubiera sido que no hubiera dicho nada. Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir ‘no fue mi intención’, malo sería que él no hubiera dicho nada”. Hugo Aguilar, presidente de la SCJN.

Asimismo, calificó de “loable” el que Hugo Aguilar expusiera lo que sucedió y ofreciera disculpas a Amanda Pérez.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum recordó que si algo debe caracterizar a los servidores público es “la actitud de humildad” que “siempre” se debe mantener presente.

Claudia Sheinbaum fundamenta críticas a Hugo Aguilar con la reforma al Poder Judicial

La presidenta de México respaldó las disculpas que Hugo Aguilar pidió a Amanda Aguilar luego de que esta limpio sus zapatos. Sin embargo, externó su creencia de que detrás está la oposición.

Claudia Sheinbaum externó que las críticas hechas al ministro constan de la molestia que sigue causando la reforma al Poder Judicial.