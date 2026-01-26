El Órgano de Administración Judicial, encabezado por Néstor Vargas Solano, se encuentra en medio de un escándalo, pues la institución habría autorizado la compra de 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos, sin que exista evidencia pública de un análisis técnico del parque vehicular, un estudio de mercado o una justificación financiera que respalde la decisión.

Compra millonaria del Poder Judicial levanta alertas por falta de transparencia

La adquisición se realizó mediante adjudicación directa, y de acuerdo con información interna, la empresa presuntamente beneficiada no aparece en los registros oficiales del gobierno federal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.

En un boletín informativo emitido el 23 de enero, el Pleno del OAJ señaló que la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación respondió a las constantes fallas mecánicas de las unidades existentes. Sin embargo, el comunicado no incluye directamente evaluaciones mecánicas, análisis de costos ni documentos operativos que sustenten dicha información.

Asignación de 252 mdp en vehículos al OAJ levanta alertas por falta de análisis y transparencia. (Cortesía)

Tampoco se transparentó por qué se optó por adjudicación directa, ni se informó si se analizaron otras opciones de proveedores o esquemas de arrendamiento, una práctica común en la administración pública para reducir costos.

Poder Judicial habría contratado a la empresa Jet Van Car

De acuerdo con versiones internas del propio OAJ, el proveedor sería Jet Van Car, empresa de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, la cual sería la responsable de suministrar vehículos al TEPJF y a la SCJN.

Del total de unidades adquiridas, 124 corresponden a vehículos híbridos y/o eléctricos, aunque el OAJ no ha informado los costos de operación, el consumo eléctrico ni el impacto presupuestal que implicará su mantenimiento a mediano y largo plazo.

Un trabajador del Órgano de Administración Judicial aseguró que actualmente no existe infraestructura suficiente para la instalación de cargadores eléctricos, lo que pone en duda la viabilidad operativa de las unidades híbridas y eléctricas adquiridas.

Jet Van Car ha estado vinculada históricamente al panismo y comenzó su expansión como proveedora del gobierno federal durante la administración de Felipe Calderón. Entre 2010 y 2026, la empresa ha acumulado 825 contratos federales por un monto superior a 19 mil 384 millones de pesos, según datos del portal Compras MX.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la empresa fue inhabilitada temporalmente por incumplimientos contractuales. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías millonarias en sus operaciones y dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para investigar posibles irregularidades fiscales.

La compra autorizada por el OAJ ha generado cuestionamientos sobre la falta de transparencia, la justificación del gasto público y los criterios utilizados para beneficiar a un proveedor con antecedentes observados por órganos fiscalizadores, en un contexto donde el Poder Judicial se encuentra bajo creciente escrutinio público.