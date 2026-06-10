Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, confirmó que los legisladores de este recinto trabajarán a distancia este jueves 11 de junio debido a la inauguración del Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa de la Junta de Coordinación Política, Laura Itzel Castillo destacó que el Senado atenderá el decreto de la presidenta para agilizar la movilidad por el evento deportivo.

Senado trabajará a distancia este 11 de junio por el Mundial 2026, confirma Laura Itzel Castillo

A un par de días de que inicie el Mundial 2026, instituciones educativas, de gobierno y privadas han optado porque sus actividades durante la inauguración se han cancelado o se realicen a distancia.

Senado trabajará a distancia este 11 de junio por el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Tal será el caso de los senadores, pues Laura Itzel Castillo ya confirmó que sus tareas legislativas las realizarán vía internet desde los hogares, atendiendo el llamado de la presidenta.

De acuerdo con la información, la intención de suspender las actividades presenciales es permitir una mejor circulación en la ciudad ante un acontecimiento de tal magnitud como lo es el Mundial 2026.

Laura Itzel Castillo precisó que esta medida busca equilibrar el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas con las necesidades de movilidad, pues no significa que no tendrán que trabajar.

“No habría labores directamente (en el Senado), sino que puede ser a través de las actividades por internet. No quiere decir que no haya trabajo sino que lo podemos hacer desde nuestras casas”. Laura Itzel Castillo

A pesar de la opción de trabajo remoto, Ignacio Mier ofreció colocar una pantalla en el Senado para invitar a quienes deseen ver la inauguración del Mundial 2026, así como el partido de apertura en el recinto.