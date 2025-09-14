Adán Augusto López -de 61 años de edad- aseguró que él mismo pidió la investigación contra Hernán Bermúdez por el caso “La Barredora”.

El senador morenista Adán Augusto López reiteró su disposición a colaborar con las autoridades luego de la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay.

Adán Augusto López asegura que él mismo pidió investigación a Hernán Bermúdez por el caso de “La Barredora

A través de un comunicado, Adán Augusto López aseveró que él fue quién pidió la investigación contra Hernán Bermúdez.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido (Omar García Harfuch vía X)

Esto luego de que fue el senador morenista quién nombró a Hernán Bermúdez como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante su mandato como gobernador de Tabasco.

Adán Augusto López aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades en la investigación contra su ex brazo derecho en materia de seguridad.

“Ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo este caso y subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”, se puede leer en el comunicado difundido.

En su comunicado, Adán Augusto López refrendó que los integrantes de la llamada Cuarta Transformación no son “cómplices de corrupciones”

Adán Augusto López da nueva fecha para foros de Ley de Telecomunicaciones (Morena)

Adán Augusto López acusa silencio de Ricardo Anaya tras críticas por el caso de Hernán Bermúdez

Adán Augusto López ha sido blanco de críticas en las propias filas de Morena por su vínculo con Hernán Bermúdez.

Sin embargo, Adán Augusto López se lanzó contra el panista Ricardo Anaya, quién pidió una investigación en su contra.

Adán Augusto López le reclamó a Ricardo Anaya por casos ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Los mismos que hoy exigen transparencia, como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y Ramon Martin Huerta” Adán Augusto López

En su comunicado, Adán Augusto López acusó que Ricardo Anaya y su partido prefirieron proteger a los suyos que decirle la verdad a México.

“En aquel tiempo, Ricardo Anaya y su partido eligieron proteger a los suyos antes que decirle la verdad al país” Adán Augusto López

Cabe recordar que fue el viernes 12 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena -presunto líder de la Barredora- fue detenido en Paraguay.

Esto luego de que el ex secretario de Seguridad de Tabasco tenía una orden de aprehensión por vínculos con el grupo criminal La Barredora, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).