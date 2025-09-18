Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó a Adán Augusto López y en conferencia de prensa lo llamó “narcosenador de Morena”.

Durante la conferencia de prensa del PRI de hoy en el Senado, Alito Moreno llamó a Adán Augusto López “narcosenador”, por sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora.

El dirigente y senador del PRI aseguró que Adán Augusto López protegió a la organización de La Barredora, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desató la violencia en Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena: extradición a México no será inmediata (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Alito Moreno denuncia que Adán Augusto López es un “narcosenador de Morena”

Este jueves 18 de septiembre, Alito Moreno afirmó que Adán Augusto López “está enamorado de proteger a los criminales”, refiriéndose a los presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena.

Alito Moreno dijo que casos como el de Adán Augusto López muestran el rostro del gobierno de Morena, que es una “narcodictadura terrorista y comunista” y que inició con Andrés Manuel López Obrador.

Alito Moreno pide que México nombre organizaciones “narcoterroristas” a cárteles del narcotráfico

El senador Alito Moreno adelantó que la bancada del PRI presentó en el Senado una iniciativa para que cárteles del narcotráfico de todo el mundo sean consideradas como organizaciones “narcoterroristas”.

Para justificar, Alito Moreno dijo que esto no es un tema de ideologías o de partidos, sino que es un tema de seguridad nacional, que dará certeza a los socios comerciales de México, como a Estados Unidos.