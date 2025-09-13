El ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay como dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Hernán Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión girada el 14 de febrero por vínculos con el grupo criminal La Barredora, sin embargo, habría abandonado México previamente.

Tras darse a conocer que Hernán Bermúdez Requena habría huido, la Interpol emitió una ficha roja contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay: Omar García Harfuch

Tal como señaló Omar García Harfuch en redes sociales, la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la Barredora, fue en colaboración con las autoridades de Paraguay.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido (Omar García Harfuch vía X)

En breve más información...