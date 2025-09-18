El senador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, ya se pronunció sobre el traslado de Hernán Bermúdez Requena a México que se lleva a cabo el 17 de septiembre.

Fue desde la Cámara de Senadores que fue cuestionado sobre el traslado desde Paraguay, de quien fuera su secretario de Seguridad estatal acusado de diversos cargos criminales.

Pero, ¿qué dijo Adán Augusto López con respecto al traslado de Hernán Bermúdez Requena a México? Te contamos los detalles de las declaraciones que dio el senador de Morena.

Hernán Bemúdez Requena llegó a México tras ser expulsado de Paraguay (Michelle Rojas)

¿Qué dijo Adán Augusto López sobre el traslado de Hernán Bermúdez Requena a México?

La noche del viernes 12 de septiembre, autoridades de Paraguay detuvieron a Hernán Bermúdez Requena luego de que lo ubicaron en un departamento que se ubica en el exclusivo barrio Surubi’i.

Cinco días más tarde, el miércoles 17 de septiembre, el ex secretario de Seguridad de Tabasco fue expulsado de Paraguay para su traslado a México y Adán Augusto López ya habló del tema.

Lo anterior debido a que el senador integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Adán Augusto López, fue cuestionado sobre el traslado de Hernán Bermúdez Requena a México.

Desde el recinto legislativo, el legislador federal se pronunció a favor de que se “esclarezca la verdad” y quien tenga responsabilidades sea juzgado ante la justicia como corresponde.

Así lo sentenció Adán Augusto López al insistir en la postura que dejó de manifiesto en el comunicado que emitió poco después de la captura de quien fuera su colaborador en Tabasco.

Adán Augusto López, senador de Morena (Mario Jasso / Cuartocuro)

¿Adán Augusto López tiene miedo tras traslado de Hernán Bermúdez Requena a México? Esto respondió

Pese a intentar mantenerse al margen del tema de la detención y traslado de Hernán Bermúdez Requena a México, el senador Adán Augusto López recibió numerosos cuestionamientos.

Así ocurrió debido a que diversos reporteros lo abordaron para preguntarle si tiene algún temor alrededor del caso de su ex colaborador, ante lo cual negó que el caso le cause inquietud.

En ese sentido, el ex gobernador de Tabasco dijo que solo hay que revisar que en su paso por dicho cargo, no se enteró sobre las actividades criminales que llevaba a cabo Hernán Bermúdez Requena.

También, negó tener cualquier tipo de nexos con“La Barredora”, grupo criminal fundado por Hernán Bermúdez Requena, pues los tiempos de su aparición no coinciden con los de él como gobernador .

Por tal motivo, el hoy legislador rechazó de forma tajante que esté pensando en dejar su puesto como senador pese a la supuesta existencia de una investigación en su contra por parte de Estados Unidos.

No obstante, insistió en que está totalmente dispuesto a declarar y colaborar con el gobierno de México si es que es requerido para rendir testimonio o presentar información sobre Hernán Bermúdez Requena.