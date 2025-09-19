En sus redes sociales, la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez citó las palabras de Adán Augusto López para arremeter en su contra por caso Hernán Bermúdez Requena: “Siempre hay un video”.

" [..] ni modo que quien ocupara la máxima responsabilidad del estado no supiera. Claro que sabía". Adán Augusto López, senador de Morena

La investigación en contra de quien fue secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López mantiene al coordinador de Morena en el Senado en polémica, aunque ha negado que conociera las actividades de Hernán Bermúdez Requena.

Y es que el “Comandante H” sería líder de un grupo criminal que nació junto al gobierno de Adán Augusto López según testigos protegidos, subalternos de Hernán Bermúdez Requena y ex integrantes de La Barredora.

Xóchitl Gálvez revive palabras de Adán Augusto López por caso Hernán Bermúdez Requena

En una publicación en redes sociales, Xóchitl Gálvez revivió un video de Adán Augusto López en el que arremete contra Felipe Calderón; citó sus palabras para usarlas en su contra por caso Hernán Bermúdez Requena.

En el video, Adán Augusto López asevera que Genaro García Luna fue el ejecutor pero “ni modo” que Felipe Calderón no supiera de sus vínculos con el crimen organizado de su secretario de Seguridad Pública.

Estas palabras fueron revividas por Xóchitl Gálvez quien cambió el nombre de Genaro Garcia Luna por Hernán Bermúdez Requena, el ejecutor y “ni modo” que Adán Augusto López no supiera.

“Claro que sabía”, afirmó Xóchitl Gálvez y añadió que nadie le podría ganar a “Don Barredora” (Adán Augusto López) a escupir para arriba para finalizar con el video.