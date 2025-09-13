El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, compartió una serie de imágenes y videos en el que se muestran los momentos de la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay.

Fue la noche del viernes 12 de septiembre cuando el gobierno federal dio a conocer que el ex secretario de Seguridad de Tabasco acusado de ser el líder del grupo criminal de La Barredora, fue detenido en Paraguay.

En torno a la captura de Hernán Bermúdez Requena de la que circula un video, se detalló que fue concretada gracias a acciones de colaboración que se establecieron con las autoridades de Paraguay.

#NACIONAL@GabSeguridadMX difunde a medios un video con el momento donde se le detiene a Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora” en Paraguay



Video muestra la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay

En seguimiento a la orden de aprehensión que se giró el 14 de febrero de 2025 y la ficha roja que Interpol emitió el 16 de julio, autoridades lograron la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay.

En torno a la detención que se concretó la noche del viernes 12 de septiembre en una residencia ubicada en Asunción, se difundieron una serie de imágenes y videos que muestran los momentos de la captura.

En uno de los videos se observan los instantes en los que el ex secretario de Seguridad de Tabasco, es notificado sobre los cargos que pesan en su contra y una funcionaria le pide firmar un documento.

En el video se puede observar al presunto líder de La Barredora vistiendo un pants caqui sentado en un sillón y rodeado por elementos militares que portaban armas de grueso calibre.

Detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay

Hernán Bermúdez Requena fue detenido con joyas y dinero en residencia en Paraguay

Además del video de la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, autoridades compartieron otras imágenes en las que se muestra la residencia en la que se escondía el presunto líder de La Barredora.

En las fotografías y videos que se han difundido, se puede apreciar que el ex secretario de Seguridad de Tabasco fue asegurado en un inmueble de dos plantas que contaba con alberca.

Residencia en Paraguay donde fue detenido Hernán Bermúdez Requena

