La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que habrá cero impunidad luego de que se concretó el arresto del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena en Paraguay.

Así lo advirtió la presidenta de México por medio de un mensaje que compartió en X, en el cual agradeció la colaboración de las autoridades paraguayas para la captura del líder de La Barredora.

Luego de ello, Claudia Sheinbaum sostuvo que la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, forma parte de su estrategia de atención a las causas y cero impunidad.

Claudia Sheinbaum garantiza cero impunidad tras detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay

Ante los señalamientos contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco por su participación en los cargos de asociación delictuosa y extorsión, Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay.

Sobre la captura de quien es señalado por ser el líder fundador del grupo criminal de La Barredora, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en el que agradeció al gobierno de Paraguay por colaborar en la captura.

Fue en respuesta a un tuit previo de su homólogo el presidente paraguayo Santiago Peña, que Claudia Sheinbaum extendió un agradecimiento por la colaboración que derivó en el aseguramiento de Hernán Bermúdez Requena.

Tras recordar que al ex colaborador de Adán Augusto López se le acusa de delitos derivados de la delincuencia organizada, la presidenta advirtió que no habrá impunidad.

Lo anterior debido a que en su mensaje, Claudia Sheinbaum resaltó que la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, es parte de la estrategia de atención a las causas y cero impunidad de su gobierno.

En torno a las acciones que ha puesto en marcha en materia de seguridad, la presidenta de México resaltó que se ha logrado la disminución “de la violencia en nuestro país”.

Presidente de Paraguay presume detención de Hernán Bermúdez Requena

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presumió la detención de Hernán Bermúdez Requena que se concretó la noche del viernes 12 de septiembre en una residencia ubicada en Asunción.

A través de una publicación que compartió en X, Santiago Peña destacó que el aresto fue resultado de una operación conjunta entre agencias nacionales y el Centro Nacional de Inteligencia de México.

Además, afirmó que la captura representa un golpe al crimen organizado transnacional subrayó que Hernán Bermúdez Requena era uno de los capos más buscados y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención se realizó en Paraguay, específicamente en el barrio Surubi’i, con participación de la SENAD, Policía Nacional, Ministerio Público, SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Sobre ello, el presidente reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y agradeció la cooperación directa que permitió localizar y detener a Hernán Bermúdez Requena en territorio paraguayo.

Santiago Peña concluyó que Paraguay no será refugio de criminales, pues reiteró su postura firme contra redes delictivas y resaltó que la detención es parte de una estrategia regional de seguridad compartida.