Santiago Peña, presidente de Paraguay, difundió un nuevo video de la detención de Hernán Bermúdez Requena, donde se ve cómo lo someten en el piso.

La madrugada del sábado 13 se septiembre el presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena fue detenido tras un operativo de la policía de Paraguay, dentro de una casa de gran tamaño.

De acuerdo con el video difundido por Peña, la detención de Bermúdez Requena, a quien identificaron con el alias de “El Abuelo”, fue resultado del trabajo coordinado de las agencias de seguridad e inteligencia, “con el apoyo de la cooperación internacional”.

Nuevo video de detención de Hernán Bermúdez Requena muestra cómo lo someten en el piso

El presidente paraguayo señaló que este sábado 13 de septiembre se logró la detención del presunto líder criminal, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su país.

A través de redes sociales, mostró el video del operativo que se llevó a cabo para lograr el aseguramiento de Bermúdez Requena, quien permaneció prófugo por 9 meses.

En el video se puede ver a Hernán Bermúdez Requena en el piso, con las manos debajo de su barbilla, mientras elementos de seguridad le ponen un pié en la espalda para que no pueda levantarse.

Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo", presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el… pic.twitter.com/O7aON498Bc — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

Asimismo, se puede observar una imagen donde el presunto líder de La Barredora está rodeado por elementos armados; se encontraba en compañía de una mujer.

Detienen a Hernán Bermúdez Requena; enfrenta estos cargos por su presunta relación con La Barredora del CJNG

El gobierno de México, a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora.

Dicho grupo delictivo operaba en coordinación con el CJNG para el robo de hidrocarburos conocido como huachicol, en los estados de Tabasco y Veracruz.

Tras su detención, Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, enfrentará cargos en México por los delitos de: