Se designó a un nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR (Fiscalía General de la República): Héctor Elizalde Mora. Te decimos lo que sabemos sobre él.

La llegada de Héctor Elizalde Mora se da en medio de los cambios en la FGR ante la renuncia de su titular, Alejandro Gertz Manero, el 27 de noviembre.

¿Quién es Héctor Elizalde Mora? Titular de la Agencia de Investigación Criminal

Héctor Elizalde Mora es un abogado y funcionario público en materia de seguridad, ya que también fungió dentro de la predecesora de la FGR, la Procuraduría General de la República.

Tras el atentado de Omar García Harfuch cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Héctor Elizalde Mora fungió como encargado de despacho de dicha dependencia.

Aunque no se ha dado a conocer su nombramiento en medios oficiales, la trayectoria de Héctor Elizalde Mora lo habría llevado a la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal.

¿Qué edad tiene Héctor Elizalde Mora?

Se desconocen diversos aspectos de la vida de Héctor Elizalde Mora, como su edad.

¿Quién es la esposa de Héctor Elizalde Mora?

Debido a que no tendría redes sociales públicas y mantiene su información personal privada, se desconoce si Héctor Elizalde Mora es casado o quién sería su pareja.

¿Héctor Elizalde Mora tiene hijos?

No es posible indicar si Héctor Elizalde Mora tendría hijos.

¿Qué estudió Héctor Elizalde Mora?

Héctor Elizalde Mora es licenciado en Derecho por la Universidad Insurgentes, además de tener una maestría en Administración Pública de parte del Instituto Universitario Mundo Abierto.

¿En qué ha trabajado Héctor Elizalde Mora?

Referente a su trayectoria, previo a convertirse en titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Héctor Elizalde Mora era subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC.

Sin embargo, su carrera comenzó en la ahora extinta Procuraduría General de la República en 2002, aunque también formó parte de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Acorde con su declaración patrimonial, desde 2002 Héctor Elizalde Mora fungió en la Procuraduría General de la República, en donde se mantuvo hasta 2009, para integrarse a la Policía Federal Preventiva.

En dicha dependencia ejerció hasta 2011 para después trasladarse a la Policía Federal hasta 2016, cuando regresó a la Procuraduría General de la República hasta 2019.

Sin embargo, Héctor Elizalde Mora también fue director de Investigación criminal en fiscalías desconcentradas de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México como se menciona en su curriculum.

Antes fue apoyo táctico de la Secretaría de Gobernación, como director general de Apoyo Táctico desde 2010 a 2015 y de Inteligencia Operativa de 2015 a 2016, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En su declaración patrimonial se menciona que poco más de un tercio de sus ingresos anuales (de un millón 412 mil pesos) son parte de un taller mecánico, Chino Off Road for UTV, mientras que el resto es de sus honorarios.

Héctor Elizalde Mora es el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR

Tras llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho de la FGR, se nombró a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Aunque no hay anuncio oficial, Héctor Elizalde sustituiría a Felipe de Jesús Gallo, quien estuvo en el cargo desde 2019 y que enfrentaría una investigación.