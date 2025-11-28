Ernestina Godoy aseguró que asume la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) “con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional”, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero al cargo.

A través de sus redes sociales, Ernestina Godoy compartió que presentó su renuncia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, desde donde prestó su servicio al pueblo de México desde el 1 de octubre de 2024 como parte del “proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia" Ernestina Godoy

Asimismo agradeció a a primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por confiar en ella para acompañarla en su gobierno.

Ernestina Godoy toma posesión de la FGR por “un futuro más justo”

Ernestina Godoy compartió que cerró su etapa en la Consejería Jurídica “agradecida y orgullosa” del equipo con el que logró avances.

Asimismo, señaló que tiene la certeza de que con su trabajo, México camina hacia un futuro más justo “con rumbo firme”.

“Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos. Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos" Ernestina Godoy

En el mismo sentido, recordó que fue nombrada como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, cargo otorgado por Alejandro Gertz Manero, según señaló la presidenta.

Como titular de dicha fiscalía especial, ahora tiene la responsabilidad constitucional de la FGR, como la encargada de Despacho.

Ernestina Godoy renunció a la Consejería Jurídica para llegar a la FGR; agradece confianza de Sheinbaum

Ernestina Godoy compartió que renunció a la consejería Jurídica de la Presidencia, cargo que ostentó desde el 1 de octubre de 2024 gracias a la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ahora encargada de la FGR señaló que se sintió honrada por poder acompañar el gobierno de Claudia Sheinbaum y “ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

"Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación" Ernestina Godoy

Asimismo, señaló que servir al pueblo de México ha sido uno de sus mayores retos en su trayectoria, pero también uno de sus mayores privilegios, desde donde aprendió que la transformación de la vida pública “no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo".