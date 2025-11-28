Ernestina Godoy dejó la Consejería Jurídica para hacerse cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) mientras se designa a un nuevo fiscal; ya fue asignado el funcionario encargado de Despacho.

Se trata de Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien se desempeñaba como consejero adjunto en el equipo de Ernestina Godoy en la Consejería.

“Por lo pronto se queda un encargado de despacho, un compañero que está trabajando en la Consejería…Raúl (Jiménez), es del equipo de Ernestina” Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será la próxima semana cuando designa a un nuevo o nueva titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Raúl Jiménez, el encargado de despacho de la Consejería Jurídica que remplaza a Ernestina Godoy

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que Raúl Jiménez fue designado como el encargado de despacho de la Consejería Jurídica como reemplazo de Ernestina Godoy.

De acuerdo con la presidenta, Raúl Jiménez estará al frente de la Consejería Jurídica por al menos una semana, mientras se nombra a un nuevo titular.

Raúl Armando Jiménez Vázquez es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, tiene una maestría y un doctorado en Derecho por la misma institución, donde además se desempeñó como catedrático.

Raúl Jiménez tiene 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal y se ha desempeñado como:

Gerente de arrendamiento de embarcaciones en Pemex

Secretario Ejecutivo de Comité de Construcción, Adquisición, Arrendamiento y Fletamento de Embarcaciones en Pemex

Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Previo a ser el encargado de despacho, se desempeñaba como Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República