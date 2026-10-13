La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el intercambio de José David “N” apodado El Güero Gym, por tres agentes retenidos durante un operativo en Morelos, al señalar que este tipo de decisiones se toman para proteger vidas.

“Son decisiones que se toman para salvar vidas, que eso es muy importante” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este 13 de octubre, Claudia Sheinbaum explicó que el operativo fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad estatal, por lo que corresponde a las autoridades locales informar sobre lo sucedido.

Claudia Sheinbaum pide a Morelos explicar el intercambio de José David “N”

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene comunicación con las autoridades de Morelos para conocer los detalles del operativo y las decisiones que se tomaron durante la intervención.

“ ¿Cómo fue?, ¿qué sucedió exactamente? Esta el Gabinete poniéndose en contacto desde ayer con el gobierno del Estado de Morelos, pero pues ellos fueron quienes tomaron la decisión del operativo y ellos tienen que explicar.” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, insistió en que el fiscal estatal y el secretario de Seguridad de Morelos son quienes deben explicar cómo ocurrieron los hechos, debido a que fueron las autoridades responsables de ejecutar el operativo.

Sheinbaum también señaló que, en situaciones donde hay vidas en riesgo, las autoridades pueden optar por priorizar la seguridad de las personas y posteriormente preparar otra estrategia para detener al presunto delincuente.

“En todo caso, preparar otro operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente que se quería detener”. Claudia Sheinbaum

De esta manera, Claudia Sheinbaum defendió la posibilidad de tomar decisiones para evitar pérdidas humanas, aunque dejó en manos del gobierno de Morelos la responsabilidad de esclarecer cómo se desarrolló el intercambio de José David “N” por los tres agentes retenidos.