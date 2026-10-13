En Totolapan, Morelos, un enfrentamiento armado dejó autos incendiados y una intensa movilización de la policía para restablecer el orden en la entidad.

Los reportes locales señalan que la agresión comenzó tras la detención de un generador de violencia en el estado, identificado como El Güero del Gym.

En el operativo participaron personal de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la SSPC estatal.

Violencia en Totolapan (Especial)

Reportan bloqueos en vialidades durante jornada de violencia en Totolapan

Uno de los objetivos prioritarios en Morelos, conocido como El Güero del Gym, fue presuntamente detenido la tarde del 12 de octubre en Totolapan.

La captura del hombre provocó el cierre de vialidades, entre ellos el ingreso desde:

Tlayacapan

Oaxtepec

Atlatlahucan

La situación también derivó en movilizaciones policiales y enfrentamientos con personal de la Fiscalía Regional Oriente.

Según reportes, dos elementos resultaron heridos y otros fueron retenidos por pobladores, sin que al momento se tengan actualizaciones de su estado.

Ante la situación, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informado por fuentes oficiales y a reportar cualquier situación al 911 o al 089.

Violencia en Totolapan (Especial)

Mueren dos policías en accidente carretero; iban a Totolapan

Dos policías murieron tras un accidente registrado en la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de Tepoztlán, presuntamente tras caer del puente hacia la autopista México-Cuernavaca.

La muerte de las policías que se dirigían a Totolapan para apoyar en el operativo, fue confirmada en un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).