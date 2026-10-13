La Fiscalía de Morelos defendió la legalidad del operativo en Totolapan, argumentando que su prioridad absoluta era rescatar con vida a tres agentes retenidos y torturados por el grupo criminal Pueblos Unidos.

Las autoridades explicaron que la liberación de José David “N”, alias “El Güero Sensual”, ocurrió conforme a derecho porque no existían órdenes de aprehensión previas en su contra y el delito de narcomenudeo imputado no ameritaba prisión preventiva.

Tras una negociación bajo protocolos oficiales, los oficiales afectados fueron trasladados a un hospital para su recuperación médica.

Fiscalía de Morelos rechazó que la delincuencia haya “doblegado” a las autoridades en operativo en Totolapan

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, encabezada por el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar y el titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), Luis Flores Barrios, defendió el operativo en Totolapan y la liberación de José David “N”.

Fiscalía de Morelos defiende operativo en Totolapan y prioriza vida de sus agentes (Tomada de video)

Las autoridades enfatizaron que la decisión de entregar al detenido se tomó en estricto apego al Protocolo Nacional de Actuación en Atención a Víctimas de Secuestro, priorizando salvaguardar la vida e integridad física de tres agentes ministeriales que habían sido retenidos y torturados por un grupo armado.

Afirmaron que la fortaleza del Estado se demuestra actuando con responsabilidad e inteligencia, y que la vida de sus elementos no es prescindible ni negociable.

La Fiscalía rechazó que la delincuencia haya “doblegado” a las instituciones. Explicaron que José David “N” fue capturado inicialmente en flagrancia por delitos contra la salud (narcomenudeo), un ilícito que no contempla prisión preventiva oficiosa.

Además, confirmaron que en ese momento no contaba con una orden de aprehensión vigente, lo que permitió legalmente su liberación bajo un acuerdo ministerial mientras continúa la investigación.

Fiscalía de Morelos asegura que los hechos ocurridos en operativo en Totolapan no quedarán impunes

La Fiscalía de Morelos sostuvo que la aplicación de la justicia es irrenunciable y que los hechos ocurridos no quedarán impunes.

Para ello, se abrió una carpeta de investigación por los delitos de secuestro y extorsión contra al menos diez integrantes de la organización criminal “Pueblos Unidos” (incluyendo a José David “N”), con la meta de obtener las órdenes de aprehensión correspondientes para recapturarlo.

Aclararon que la presencia inicial de las fuerzas de seguridad en Totolapan no derivó de un enfrentamiento previsto.

Sino de una diligencia ministerial para la entrega de un inmueble asegurado, lugar donde se estableció un cerco perimetral y se identificó al sospechoso en flagrancia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que los cuatro agentes caídos pertenecían a la Guardia Nacional y que no murieron en un enfrentamiento armado.

Sino en un accidente automovilístico sobre la autopista La Pera-Cuautla mientras se movilizaban para reforzar el despliegue de seguridad.