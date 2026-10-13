José David “N”, conocido como “El Güero Gym”, es un hombre identificado por la Fiscalía General del Estado de Morelos como un presunto generador de violencia con influencia regional.

De acuerdo a los reportes, El Güero Gym está relacionado con el grupo criminal Pueblos Unidos, por lo que te decimos quién es.

¿Quién es José David, El Güero Gym?

José David “N”, alias “El Güero Gym”, es señalado por las autoridades de Morelos como un presunto integrante o dirigente con influencia regional de Pueblos Unidos, una organización criminal que opera en municipios de la zona oriente del estado.

De acuerdo con la información de Fiscalía General del Estado de Morelos, su captura formó parte de un operativo contra presuntos generadores de violencia. Tras su detención, tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos, por lo que las autoridades negociaron su liberación y entregaron al detenido.

La Fiscalía justificó la decisión con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus trabajadores; sin embargo, el episodio generó cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para mantener el control de la operación.

Pueblos Unidos ha sido relacionado con presuntas actividades de extorsión y cobro de piso en la región que generaron recientemente enfrentamientos en Totolapan, Morelos.

José David, “El Güero Gym”, de Pueblos Unidos (Especial )

¿Qué edad tiene José David, El Güero Gym?

La edad exacta de José David “N”, El Güero Gym, no se encuentra disponible públicamente en los reportes e investigaciones oficiales.

¿José David, El Güero Gym tiene pareja?

No existe información pública u oficial sobre el estado civil de José David, El Güero Gym, o si tiene pareja.

¿Qué signo es José David, El Güero Gym?

Se desconoce el signo zodiacal de José David, El Güero Gym, ya que no se ha publicado una fecha de nacimiento confirmada.

José David, “El Güero Gym”, de Pueblos Unidos (Especial )

¿José David, El Güero Gym tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si José David “N” tiene hijos.

¿Qué estudió José David, El Güero Gym?

No hay información pública sobre la formación académica o estudios de José David, El Güero Gym.

¿En qué trabajó José David, El Güero Gym?

Las fuentes disponibles identifican a José David, El Güero Gym por su presunta actividad delictiva vinculada a “Pueblos Unidos” que han sido relacionados con la extorsión y generación de violencia regional en el estado de Morelos.

No hay datos públicos sobre empleos legítimos previos, y su nombre figura públicamente en investigaciones policiales y judiciales relacionadas con actividades delictivas y crimen organizado.