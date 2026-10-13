Alrededor de 20 escuelas de los municipios de Totolapan y Atlatlahucan en Morelos, suspendieron clases y actividades escolares este martes 13 de octubre como medida preventiva ante los hechos violentos registrados en la zona oriente del estado.

“Se va a suspender clases y actividades escolares en la mayoría de los niveles, creo que en todos los niveles: primaria, preescolar y también las secundarias. No solamente Totolapan sino también Atlatlahucan, y cada uno de los distribuciones valoran la situación y se toma la decisión.” Joel Sánchez Vélez, secretario general de la Sección 19

La decisión de suspender clases en Totolapan y Atlatlahucan, busca proteger a alumnos, docentes y trabajadores de la educación mientras se evalúan las condiciones de seguridad para determinar si las clases en estos municipios de Morelos se reanudarán el miércoles.

¿Por qué suspendieron clases en Totolapan y Atlatlahucan?

Joel Sánchez Vélez, secretario general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Morelos, informó que la suspensión en Totolapan y Atlatlahucan responde a la necesidad de garantizar la integridad de la comunidad educativa ante la situación que se vive en la región morelense.

La medida se tomó en un contexto de bloqueos y operativos de seguridad por parte de la Fiscalía de Morelos reportados en ambos municipios: Totolapan y Atlatlahucan, lo que llevó a priorizar la prevención y evitar que docentes, personal administrativo y otros trabajadores de las escuelas se expusieran a posibles riesgos.

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De acuerdo con los reportes, la suspensión abarca aproximadamente 20 planteles educativos en Totolapan y Atlatlahucan, Morelos.

Por el momento, la continuidad de las actividades escolares dependerá de cómo evolucionen las condiciones de seguridad en la zona de Totolapan y Atlatlahucan, pues cabe recordar que tras los hechos violentos en Morelos, se dio la liberación de José David “N”, conocido como “El Güero Gym”.

¿Cuándo se reanudarán las clases en Morelos?

La posible reanudación de las clases está prevista para el miércoles, aunque dependerá de la evaluación de las condiciones de seguridad en Totolapan y Atlatlahucan tras la liberación de José David “N”. La suspensión anunciada tiene carácter preventivo y busca evitar riesgos para el personal educativo.

Hasta que existan condiciones adecuadas para retomar las actividades, las autoridades sindicales y educativas deberán mantenerse atentas a la evolución de los acontecimientos en Totolapan y Atlatlahucan.

La situación mantiene la atención sobre las comunidades escolares de la zona oriente de Morelos, donde la seguridad es el factor determinante para definir el regreso a las aulas.