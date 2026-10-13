La Fisscalía General del Estado de Morelos liberó a José David “N”, identificado como generador de violencia de influencia regional y relacionado con el grupo criminal Pueblos Unidos, luego de que integrantes de esa organización retuvieran a tres colaboradores de la institución en Totolapan.

“Como parte de la estrategia nacional de combate contra el delito de extorsión, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos implementaron un operativo que logró la ubicación y detención de José David “N”, generador de violencia de influencia regional relacionado con el grupo denominado “Pueblos Unidos”.” Fiscalía de Morelos

El detenido fue ubicado durante un operativo contra la extorsión, en el que participaron personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

Fiscalía de Morelos entrega a detenido para liberar a sus colaboradores

De acuerdo con un comunicado oficial emitido el lunes 12 de octubre de 2026 por la Fiscalía de Morelos, la retención de los trabajadores ocurrió como represalia por la captura de José David “N”. Ante la situación, las autoridades activaron el protocolo de atención en casos de secuestro para priorizar la vida de las víctimas.

“Producto de esa acción, células de dicha organización delictiva retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. Ante ese hecho, se activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las víctimas retenidas contra su voluntad.” Fiscalía de Morelos

Los tres colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, después de que las autoridades entregaran al detenido. Uno de los trabajadores sufrió una herida por arma de fuego y fue hospitalizado; su estado de salud se reportó como estable.

La Fiscalía de Morelos aseguró que la integridad de su personal es una prioridad institucional y sostuvo que los hechos delictivos no quedarán impunes.

La Fiscalía de Morelos revela la liberación José David "N" asociado con Pueblos Unidos tras la retención de tres agentes (Fiscalía de Morelos)

¿Qué se sabe de Pueblos Unidos en Morelos?

Pueblos Unidos es el grupo criminal con el que las autoridades relacionan a José David “N” y que opera en la región de Totolapan, Morelos, en donde la organización ha sido señalada por su presunta participación en actividades delictivas en la zona.

El caso pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las autoridades durante los operativos contra la extorsión, así como la presión que pueden ejercer los grupos criminales mediante la retención de servidores públicos, como ocurrió en el caso de José David “N” tras su detención, y la retención de los agentes retenidos en Morelos.