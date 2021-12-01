Durante la madrugada de hoy miércoles 1 de diciembre, un grupo armado liberó a nueve reos del penal de Tula, Hidalgo, usando coches bombas.

Uno de los 9 reos liberados con coches bomba del penal de Tula, Hidalgo, fue presuntamente José Artemio Maldonado Mejía, líder de Pueblos Unidos.

De acuerdo con los reportes, entre los reos liberados se encuentra José Artemio Maldonado Mejía alias “el Michoacano”, presunto líder del grupo armado Pueblos Unidos.

Cabe destacar que José Artemio Maldonado Mejía fue detenido el 26 de noviembre del 2021 por los delitos de secuestro y homicidio.

¿Quién es José Artemio Maldonado Mejía?

José Artemio Maldonado Mejía, alias “El Michoacano”, es el líder del grupo armado autodenominado “Pueblos Unidos”.

Maldonado Mejía también ha sido relacionado a los grupos delictivos “Los Hades” y “Los Emes”.

Por su parte, Pueblo Unidos centra sus operaciones en el robo de combustible en la región de Tepetitlán, Hidalgo, que es parte del corredor de la ordeña en el estado.

Además de Tepetitlán, Pueblos Unidos presuntamente también opera en algunas zonas del Estado de México.

Recientemente, el grupo armado Pueblos Unidos amenazó en video a grupos de huachicoleros locales con hacer una “limpia”, declarando así una guerra por el control del territorio.

Sin embargo, el pasado 26 de noviembre, José Artemio Maldonado Mejía fue detenido en la calle Manuel González, colonia centro, en el municipio de Texcoco, Estado de México.

El Michoacano fue detenido acusado por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio doloso.

¿Qué reos se fugaron del penal de Tula?

Pueblos Unidos (Especial)

De manera extraoficial, entre los reos que presuntamente se fugaron del Centro de Reinserción Social de Tula están:

José Artemio Maldonado Mejía, “El Michoacano”

Lucio Maldonado Mejía, alias “El Jabalí” y hermano de “El Michoacano”

José Antonio Maldonado Medina, alias “Pilo-Michoacano”

Emmanuel Mendoza Ramírez, alias “El Herrero”

Erick Javierno Herrera Arrollo, alias “El Happy”, sicario

Francisco Agustín Flores Cabrera, alias “El Paco”, sicario

Ángel Humberto Barra Martínez, alias El Palillo”, sicario

Carlos Daniel López Gutiérrez, alias “El Cabezón”, sicario

9 reos se fugaron del penal de Tula, Hidalgo; 2 policías resultaron heridos

Alrededor de las 4 de la mañana, un grupo armado detonó tres coches bombas con el fin de liberar a reos del penal de Tula.

Para evitar la captura y distraer a las corporaciones policiales, el grupo armado hizo explotar tres coches bomba:

Uno en la carretera Tula-Tepeji, a la altura de la colonia Jalpa, cerca del Hospital Regional de Tula

Uno en carretera Tula-Jorobas

Uno cerca del hotel Teocalli

Según los primeros reportes de la policía municipal tienen un saldo de 2 policías heridos y 9 reos que se fugaron.

Este enfrentamiento duró aproximadamente una hora entre policías estatales y sujetos que iban en distintos vehículos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Agencia de Seguridad Estatal y el C5, mantienen desplegado un operativo en la zona.

Dichas autoridades se encuentran colaborando en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Policías Municipales de la región y entidades vecinas.