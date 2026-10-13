Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Morelos, a la Fiscalía estatal y a la Secretaría de Seguridad explicar las circunstancias en las que se decidió liberar a José David “N”, conocido como El Güero Gym, a cambio de tres agentes retenidos, durante la conferencia de prensa mañanera de este 13 de octubre.

“Tienen que informar el gobierno del estado de Morelos. Fue un operativo de la Fiscalía del Estado de Morelos y de la Secretaría de Seguridad, ahí se está apoyando en lo que se requiera, pero ellos fueron los que realizaron el operativo y las decisiones que tomaron, y ellos son pues quienes tienen que dar la información. Fue en el estado de Morelos y pues el Secretario de Seguridad y el Fiscal pues tienen que informarlo.” Claudia Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum señaló que el operativo fue realizado por autoridades estatales como la Fiscalía de Morelos y que corresponde a ellas informar sobre las decisiones tomadas.

Y aunque el gobierno federal mantiene comunicación con las autoridades de Morelos, la mandataria aclaró que fueron las instancias locales quienes estuvieron a cargo del procedimiento.

Sheinbaum defiende decisiones para salvar vidas durante operativo en Totolapan por Güero Gym

Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina de este 13 de octubre que, en situaciones donde hay vidas en riesgo, las autoridades pueden tomar decisiones para proteger a las personas involucradas, incluso si eso implica modificar los objetivos iniciales de un operativo.

“Son decisiones que se toman para salvar vidas, que eso es muy importante” Claudia Sheinbaum

La declaración de Sheinbaum surgió al referirse al intercambio de El Güero Gym por los tres agentes retenidos; asimismo, indicó que el Gabinete de Seguridad se puso en contacto con el gobierno de Morelos desde el lunes 12 de octubre para conocer lo sucedido y dar seguimiento al caso.

Sin embargo, insistió en que el secretario de Seguridad y el fiscal de Morelos deben explicar cómo ocurrieron los hechos y por qué se tomó esa determinación.

Sheinbaum también señaló que, en circunstancias de este tipo, las autoridades pueden optar por priorizar la seguridad de las personas y preparar posteriormente otro operativo para detener al presunto delincuente que inicialmente buscaban capturar.

De esta manera, la presidenta dejó en manos del gobierno de Morelos, las explicaciones sobre la liberación de El Güero Gym y las condiciones en las que se realizó el intercambio por los tres agentes.