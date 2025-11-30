En una conferencia reciente, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que no se han encontrado vínculos entre el caso de Raúl Rocha, Miss Universo y el crimen organizado.

Esto luego que se diera a conocer que la FGR investiga a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por cometer diversos ilícitos.

Omar García Harfuch y la FGR no han encontrado vínculos entre Raúl Rocha y Miss Universo

Si bien Omar García Harfuch dio a entender que la FGR mantiene la investigación en contra de Raúl Rocha, no se han encontrado vínculos entre Miss Universo y el crimen organizado.

Omar García Harfuch mencionó que no hay indicios de dinero del crimen organizado dentro de alguno de los estratos relacionados con Miss Universo, certamen del cual Raúl Rocha es copropietario.

🗣️"No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo. Ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso...con las investigaciones correspondientes", @OHarfuch ante cuestionamientos de la prensa sobre Raúl Rocha pic.twitter.com/KLEexKjTBn — xevt - xhvt (@xevtfm) November 30, 2025

También confirmó que no tienen ninguna línea de investigación que relacione a Miss Universo con el caso de Raúl Rocha, no importando que este sea uno de los dueños del concurso.

En otras palabras, la investigación y los ilícitos por los que se busca a Raúl Rocha Cantú son totalmente ajenos a la organización de Miss Universo.

La investigación contra Raúl Rocha dejaba dudas sobre la validez de Miss Universo

La respuesta de Omar García Harfuch se da luego que opinión pública vinculara a Miss Universo con el crimen organizado, debido a la investigación en contra de Raúl Rocha y el escándalo de supuesto fraude en la coronación de Fátima Bosch.

Las versiones sobre México comprando la corona de Miss Universo, se dieron unos días antes de que se destapara que la FGR acusa a Raúl Rocha de delitos como tráfico de armas, drogas y huachicol.

Esto luego de una investigación conjunta entre la FGR, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y otras instancias, que derivaron en 13 órdenes de aprehensión, una de ellas en contra de Raúl Rocha, mencionó Omar García Harfuch.

Fue precisamente la polémica en Miss Universo la que provocó que se destapara esta investigación , la cual data desde 2024 y que en este momento tiene a Raúl Rocha en calidad de “testigo protegido”.