Se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha congelado las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo por la investigación que hay en su contra.

Se dio a conocer que las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, han sido congeladas por la UIF por la investigación de la FGR que enfrenta por su supuesta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y armas para grupos del crimen organizado.

Raúl Rocha cantú, copropietario de Miss Universo al poseer el 50% de la franquicia, cuenta también con un conglomerado que incluye:

Casinos

Hospitales

Empresas

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer el pasado 28 de noviembre que Raúl Rocha estaba bajo investigación por:

Huachicol

Delitos de delincuencia organizada

Narcotráfico

Tráfico de armas de fuego

🚨 Golpe financiero: La UIF ordenó el bloqueo de cuentas a Raúl Rocha, presidente y dueño de Miss Universo, tras ser señalado por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustible y armas vinculada a grupos criminales.#PorLaMañana con @CiroGomezL pic.twitter.com/VFKjfkO4IX — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 5, 2025

Por lo que se reveló que la investigación contra Rocha Cantú estaba en curso y se estaban obteniendo datos, pero ese mismo día, el empresario regiomontano se inscribió al programa de testigos protegidos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) después de que un juez federal diera órdenes de aprehensión en su contra y 12 personas más involucradas.

La carpeta de investigación de Raúl Rocha se inició en 2024 derivada de una denuncia anónima hecha el pasado 29 de noviembre de ese año derivada de un hecho delictivo mediante oficio FGR/FEMDO/VUA/2447/2024.