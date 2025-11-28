Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR); ahora se revela que Mexibús le habría comprado combustible ilegal.

Mexibús habría comprado combustible ilegal a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

De acuerdo con Latinus , reveló que Mexibús le habría comprado a Raúl Rocha combustible ilegal, uno de los delitos por el cual se le acusa y la FGR lo investiga.

Según las investigaciones se reveló que Mexibús, transporte del Estado de México, era una de las empresas que le compraba combustible ilegal a Raúl Rocha.

Mexibús del Estado de México (Cortesía)

Para el transporte, se sobornaban a autoridades mexicanas, y de acuerdo con el expediente, Mexibús pagaba entre 18 a 80 centavos por litro a elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

También se dio a conocer que Soluciones Gasíferas del Sur, de Raúl Rocha Cantú, habría recibido de Pemex contratos por casi 2 mil millones de pesos.

En ese sentido, la FGR reveló que dicha empresa robaba combustible desde Guatemala cruzando el río Usumacinta, y el método de transporte incluía balsas que lo cruzaban.

Cuando el combustible llegaba a México, era movilizado en pipas y bidones de 20 mil litros; además se reveló que el grupo de Rocha Cantú, actuaba en:

Chiapas

Villahermosa

Querétaro