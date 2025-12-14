El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, decidió cambiar la sede de México a Nueva York, asegurando a que existe “incertidumbre jurídica” que envuelve al certamen.

La decisión de Raúl Rocha Cantú se da luego de que trascendiera la investigación en su contra en la FGR por presuntos vínculos con el crimen organizado en México.

En el lado internacional, también existe orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, la otra propietaria de Miss Universo.

Miss Universo mueve su sede de México a Nueva York, anuncia Raúl Rocha Cantú

El empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, anunció el 14 de diciembre de 2025 la decisión de cambiar la sede de México a Nueva York por la situación jurídica que envuelve a dueños del certamen de belleza.

A través de un comunicado, la organización de Miss Universo anunció que pese a que la sede en México tiene décadas, han decidido que sea cerrada para mudarse a Nueva York.

Por otra parte, se aseguró que esto se hará de forma inmediata tras una evaluación que tomaron los propietarios de Miss Universo.

Asimismo, se señaló que se busca que el certamen de belleza tenga un funcionamiento “seguro y eficaz” por lo que las investigaciones actuales en México no serían un “entorno adecuado ni estable”.

Fátima Bosch en Miss Universo. (@MissUniverse)

Por otra parte, en el comunicado firmado por Raúl Rocha Cantú se señala que existe “incertidumbre jurífica” además de “ataques infundados” que comprometen la proyección de Miss Universo como empresa.

Nueva sede de Miss Universo en Nueva York tendrá ajustes en su personal

La decisión de cambiar la sede de México de Miss Universo a Nueva York tendrá cambios en su personal, se advierte.

Aunque se espera que el personal de México se mude a Nueva York, aclaran que de no ser posible habrá nuevas contrataciones.

Asimismo, se habla de la salida de Mario Búcaro, excanciller de Guatemala, de su puesto en Miss Universo.

Sin argumentar el motivo, se informó que Búcaro ya no formará parte de Miss Universo en el puesto de director ejecutivo que tenía.

Cabe destacar que la acusación contra Raúl Rocha Cantú -en parte- es por tráfico de combustible a Guatemala. Siendo que la contratación de Búcaro para Miss Universo se dio en enero de 2025.