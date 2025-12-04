Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, estaría presuntamente involucrado en red de huachicol fiscal, que movía en su avión privado, así lo revelaron la investigación de la FGR.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Rocha Cantú, quien se convirtió en testigo protegido, está involucrado en al menos cuatro delitos:

Tráfico de armas Robo de combustible de ductos Importación de huachicol fiscal Comercialización ilegal de hidrocarburos

FGR investiga a Raúl Rocha Cantú por presunto involucramiento en narcotráfico (Michelle Rojas)

Raúl Rocha Cantú dirigía red de huachicol fiscal desde su avión privado

Las investigaciones señalan que la red de huachicol fiscal de Raúl Rocha Cantú tenía un ingreso de 600 millones de litros de combustible al año, principalmente, en la frontera sur con Guatemala.

De acuerdo con la información, esta red de huachicol ya existía previo a Raúl Rocha Cantú, pero su participación habría sido clave para expandirse en recursos y contacto con autoridades.

Raúl Rocha Cantú dirigía la red de huachicol fiscal desde su avión privado, donde mantenía reuniones de hasta 40 minutos dando vueltas en el cielo, pues este sería el lugar más seguro para no grabaran sus conversaciones.

Para facturar y simular la legalidad del combustible, la red de Raúl Rocha Cantú utilizaba “sociedades fantasma”, además de que se establecieron acuerdos con empresas legales para su transporte en carrotanques.

En otras ocasiones, solicitaban a sus clientes que llevarán sus propios camiones, los cuales eran conectados al “popote”, el término utilizado para la toma ilegal del hidrocarburo.

Cabe mencionar que documentos encontrados en un cateo en casa de Raúl Rocha Cantú revelaron que el empresario habría pactado sobornos con la FGR y otras instituciones de hasta 150 mil pesos quincenales.