El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú continúa en el foco público, pues la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra arrojó nuevos datos sobre acusaciones de huachicol.

Según reveló Latinus, el expediente de la FGR contra Raúl Rocha Cantú habría encontrado una importante similitud entre él y el caso de huachicol fiscal, pues ambas redes criminales habrían utilizado el mismo punto para movilizar su combustible robado.

Raúl Rocha Cantú (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO / Edgar Negrete Lira)

Raúl Rocha Cantú y el dato de su investigación por robo de combustible que lo asemejan al huachicol fiscal

Latinus reveló parte del contenido del expediente que sigue la FGR contra Raúl Rocha Cantú, encontrando una importante similitud en la investigación en su contra por robo de combustible, con las indagatorias que se realizan en torno a la red de huachicol fiscal.

Según el expediente, la organización de huachicol de la que Raúl Rocha Cantú sería parte, habrían utilizado el mismo puerto para mover el combustible ilegal: se trata de Altamira, en el estado de Tamaulipas.

Barco detenido en Altamira con miles de litros de huachicol (Redes sociales)

De acuerdo con Latinus, la FGR indaga que desde ese sitio la red del empresario cargaba pipas con huachicol, para posteriormente movilizarlas a diversos lugares con el objetivo de vender dicho combustible.

Debido a estas operaciones, la red de Raúl Rocha Cantú habría obtenido ganancias por más de un millón de pesos, tras la venta de miles de litros de diésel y miles de litros de gasolina.

De manera particular, el copropietario de Miss Universo habría obtenido 270 mil pesos de ganancia por huachicol, según detallaría el expediente de la FGR revelado por Latinus.