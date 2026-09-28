Miguel Sánchez Altamirano, exalcalde de Juchitán, Oaxaca, está señalado por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de no aclarar 100 millones de pesos de proyectos federales.

“No realiza una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios… no se cubrieron sus objetivos y metas” ASF

La ASF detectó anomalías en contratos de obras y proyectos federales en su primera gestión cuando fue presidente municipal suplente de Emilio Montero de 2022 a 2024.

En general, la ASF encontró que la administración municipal de Miguel Sánchez no realizó una gestión eficiente de los recursos federales entregados a Juchitán.

Miguel Sánchez pendiente de aclarar destino de 100 millones de pesos en su primer periodo de alcalde

La ASF hizo una revisión de cuentas de 2022 a 2024 en la que halló que no existen evidencias documentales que acrediten bienes y servicios vicios conforme a contratos de adquisiciones.

Además, no se proporcionaron los registros contables y presupuestales, ni la documentación comprobatoria y justificativa de expedientes de obra pública.

En la Cuenta Pública de 2022, la ASF encontró 48.9 millones de pesos sin aclarar. En la de 2023 identificaron irregularidades por 14 millones de pesos y en la de 2024 fueron 41 millones de pesos, que en total suman más de 100 millones de pesos.

Además, se encontró que en los procesos de adjudicación, había empresas que estaban vinculadas entre sí.

Irregularidades en los 100 millones de pesos que no ha aclarado Miguel Sánchez

En la cuenta pública 2022, la ASF evaluó un monto transferido por 85 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

En más de la mitad del presupuesto, 48.9 millones de pesos el gobierno de Miguel Sánchez Altamirano no presentó la bases de nómina las plantillas de personas autorizadas ni los comprobantes fiscales digitales del pagos a personal.

Tampoco reportó los avances del ejercicio de los recursos y los resultados alcanzados, ni informo a sus gobernados de las obras.

En 2023 se analizaron 16 millones de pesos de fondos federales y el 90 por ciento tuvo irregularidades, equivalentes a los mencionados 14 millones de pesos.

Algunas de las irregularidades fueron la falta de presentación de la propuesta económica del proveedor ganador, constancia de inscripción al padrón de proveedores y opinión de cumplimiento positiva, entre otra irregularidades.

En 2024 Juchitán recibió 41.5 millones de pesos de la Federación y no se presentó evidencia de que se hayan destinado a obras y servicios, por lo que permanece el 100 por ciento sin comprobar.