En una serie de operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de dos presuntos generadores de violencia vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Mezcales.

La Fiscalía de Colima, vía redes sociales, informó sobre los operativos de alto impacto que se desarrollaron en los municipios de Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.

En Cuauhtémoc fue detenida Rosa Estela “N”, identificada como presunta integrante del CJNG.

Al momento de su arresto, la mujer de 46 años llevaba 400 bolsas de droga sintética conocida como “ice”. La sustancia quedó bajo resguardo junto a una motocicleta, vehículo que utilizaba para transportarse.

Cae presunta integrante del CJNG (@FiscaliaColima / X)

En un segundo operativo fue capturado Édgar Oswaldo “N”, alias Puma. Identificado como presunto coordinador de Los Mezcales, una célula del Cártel Independiente de Colima.

Llevaba consigo 100 bolsas de “ice”, un arma corta calibre 9mm, un cargador y 14 cartuchos útiles.

Cae presunto integrante de Los Mezcales (@FiscaliaColima / X)

Catean inmueble vinculado a Los Mezcales en Colima

Un tercer operativo se realizó en un inmueble ubicado en Villa de Álvarez. Se ejecutó una orden de cateo en una propiedad que era utilizada como punto de venta y empaquetado del grupo criminal Los Mezcales.

Autoridades aseguraron:

2,419 bolsas con material granulado con características de “ice” con estampas de calaveras alusivas al grupo delictivo

Vehículos

Cascos de motocicleta

Uniformes tácticos

Libretas de nóminas y contabilidad presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo

Documentos personales

Un artefacto explosivo improvisado (AEI)

Aseguran drogas y vehículos en operativos de alto impacto en Colima (@FiscaliaColima / X)

Resultados de la serie de operativos en Colima

En conjunto, las tres operaciones permitieron asegurar:

2,919 bolsas de droga

Armamento

Un AEI

Vehículos

Equipo táctico

Documentación relevante

Las acciones representan un fuerte golpe a dos de los principales grupos delictivos que operan en Colima.

La SSPC del Estado reitera su compromiso con el combate a la violencia mediante inteligencia, coordinación interinstitucional y acciones operativas.