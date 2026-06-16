Omar García Harfuch aseguró que Juan Carlos Valencia es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de El Mencho.

Desde la conferencia mañanera del 16 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que Juan Carlos Valencia, hijastro de El Mencho, en efecto es un líder importante de este grupo delictivo.

Cabe señalar que Valencia es uno de los hombres considerados como sucesores en el mando del CJNG.

Harfuch: Juan Carlos Valencia es uno de los líderes más fuertes del CJNG

El secretario Omar García Harfuch confirmó que el hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia, es uno de los líderes del CJNG de la región.

“Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo” Omar García Harfuch

Al ser cuestionado sobre el hijastro de El Mencho y la posibilidad de que fuera su posible sucesor, Omar García Harfuch indicó que es uno de los líderes más fuertes, pero no confirmó si, en efecto, habría tomado el control del CJNG.

Juan Carlos Valencia es uno de los considerados como posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes tras su muerte el 22 de febrero durante un operativo en en Tapalpa, Jalisco.

Otros de los posibles sucesores que tanto autoridades mexicanas como estadounidenses consideraron son:

Sin embargo, Juan Carlos Valencia, alias “el 03″es considerado el posible sucesor con mayor posibilidad de ascender debido a su relación filial, al ser su hijastro.

Esto ya que Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de El Mencho, se encuentra en prisión desde 2015; fue extraditado a Estados Unidos en 2020.