Autoridades estadounidenses enfrentan obstáculos legales adicionales para investigar, vigilar y capturar a Juan Carlos Valencia, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que Juan Carlos Valencia, conocido también como ‘El 03′ o ‘El Pelón’, nació en Santa Ana, California, lo que lo convierte automáticamente en ciudadano estadounidense.

De acuerdo con la ley del país gobernado por Donald Trump, de 79 años de edad, la Constitución protege a sus ciudadanos estadounidenses fuera del territorio nacional, lo que complica el escenario legal.

Sin embargo, al poseer también la nacionalidad mexicana, Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, más de 89 millones de pesos, por información que lleve a su captura.

‘El 03′, de 41 años de edad, está acusado de conspiración y distribución de drogas.

Juan Carlos Valencia González (@DiarioPresente / X)

Juan Carlos Valencia, presunto líder del CJNG, podría perder ciudadanía estadounidense

Será el día de mañana, primero de abril, cuando la Suprema Corte escuche los argumentos por los que Juan Carlos Valencia debe perder la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con lo publicado en X por el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, Juan Carlos Valencia, sucesor e hijastro de El Mencho, no debe ser considerado como ciudadano aun cuando nació en Estados Unidos.

El funcionario, de 62 años de edad, expone que la ciudadanía por nacimiento no debe otorgarse a cualquier persona nacida en Estados Unidos, ya que quien procrea debe estar sujeta a la jurisdicción de la misma.

Palabra clave que impide el derecho a la ciudadanía estadounidense por virtud de la Decimocuarta Enmienda, promulgada después de la Guerra Civil para otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados.

Por lo que al ser hijo de extranjeros presentes temporalmente o ilegales, no domiciliados, no debe hablarse de una ciudadanía por nacimiento.

“La ciudadanía es la base misma de nuestro orden legal y social. No creo, por ejemplo, que ‘El Pelón’, aparente nuevo jefe del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque—así se ha reportado ampliamente—nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida” Christopher Landau. Subsecretario de Estado de los Estados Unidos