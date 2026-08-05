El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al presentar acusaciones formales contra cinco de sus presuntos líderes y ofrecer más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita su captura (1 mil 723 millones 370 mil pesos).

La medida fue dada a conocer por el Departamento de Justicia junto con el Departamento de Estado y otras agencias federales, que señalaron a los acusados por delitos relacionados con:

Tráfico internacional de drogas

Lavado de dinero

Actividades del crimen organizado

Entre los objetivos se encuentra Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, “el 03″ o “el R-3″ quien fue identificado como uno de los principales dirigentes del CJNG.

¿Quiénes son los cinco líderes del CJNG acusados por Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses informaron que las acusaciones forman parte de una estrategia para debilitar la estructura del CJNG, organización considerada por Washington como una de las principales responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

Las recompensas individuales alcanzan hasta 25 millones de dólares (430 millones 859 mil pesos), mientras que el monto total supera los 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los cinco señalados:

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, “El 03” o “Tricky Tres”, Es identificado como el presunto líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” (RR) Es señalado como uno de los principales mandos operativos del cártel y figura entre los presuntos responsables de actos de violencia de alto impacto.

Hugo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo” en donde las autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los operadores de mayor jerarquía dentro de la organización criminal.

Erick Valencia Salazar, alias “El 85” es uno de los fundadores del CJNG y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico internacional.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro” es señalado como un integrante de alto nivel de la estructura de mando del cártel y también fue acusado por delitos de narcotráfico.

Además de las acusaciones penales, el Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra decenas de personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización criminal, con el objetivo de afectar sus operaciones financieras.

Las autoridades aseguraron que continuarán trabajando en coordinación con agencias de seguridad y con el Gobierno de México para perseguir a los integrantes del CJNG y desarticular sus redes de operación.