El Gobierno de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como el presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México.

La designación de Juan Carlos Valencia González como el nuevo líder del CJNG aparece en la actualización de junio de la Guía sobre Terrorismo Internacional del Centro Nacional Antiterrorismo de EU.

Según el documento, “El 03” encabeza la estructura del cártel tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026.

Además se revela que Valencia González operaría con el apoyo de dos lugartenientes clave:

“El CJNG utiliza un modelo de franquicia -un acuerdo de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CJNG- para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima“ Centro Nacional Antiterrorismo de EstadosUnidos (NCTC)

Estados Unidos identifica a “El 03” como nuevo líder del CJNG tras muerte de “El Mencho”

El reporte del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) detalla en la Guía sobre Terrorismo Internacional actualizada en junio, que el CJNG mantiene una estructura de mando jerárquica donde líderes regionales gestionan las operaciones diarias bajo la dirección de Juan Carlos Valencia González “El 03”.

El cártel utiliza un modelo de franquicia para expandirse más allá de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima, y es responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Esta actualización se publica poco después de la captura de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, un golpe previo a la organización, en donde el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la detención de Valencia González.

Estados Unidos revela que Juan Carlos Valencia González "El 03", es el nuevo líder del CJNG (Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos)

El ascenso de Juan Carlos Valencia González “El 03”, refleja la capacidad del CJNG para reorganizarse rápidamente ante la baja de sus principales cabecillas y mantiene su posición como principal competidor del Cártel de Sinaloa en el panorama criminal mexicano.

En 2023, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), estimaba que el tamaño del CJNG era de un total de 18 mil 800 miembros; en la actualización del NCTC estima que este 2026, la CJNG sumaría entre 15 mil y 20 mil personas.

La designación estadounidense resalta la continua preocupación binacional por la violencia generada por el cártel y el flujo de drogas sintéticas que afecta a ambos países; hasta el momento las autoridades mexicanas no han emitido posicionamiento oficial sobre la información hasta el momento.