Juan Carlos Valencia, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, sería el nuevo Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo asegura The Wall Street Journal, quien señaló que el hijastro de El Mencho tomó el control de este cartel del narcotráfico.

Juan Carlos Valencia podría ser el nuevo líder del CJNG; su nacionalidad sería un problema para Estados Unidos

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, tanto mexicanas como estadounidenses, tan pronto como El Mencho fue encerrado, Juan Carlos Valencia habría tomado el poder del CJNG.

Sin embargo, la nacionalidad del hijastro de El Mencho implicaría un problema para Estados Unidos en caso de iniciar una investigación en su contra.

Y es que Juan Carlos Valencia es estadounidense ya que nació en California; lo que implica un reto legal para su persecución pues el gobierno de Estados Unidos requeriría demostrar que actúa como “agente de una potencia extranjera” mediante la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).

Para ello, deberían de catalogar al CJNG como una amenaza equiparable con una organización terrorista.

Además, la investigación contra Juan Carlos Valencia, al encontrarse en México se vería afectada, pues el gobierno mexicano no permite la intervención directa de fuerzas del orden extranjeras en su territorio.

Los aspirantes a dirigir el CJNG tras muerte de El Mencho

Luego de la muerte de El Mencho en un operativo dirigido por el Ejército y la Guardia Nacional, la sucesión del liderazgo en el CJNG inició.

Las figuras que pudieron haber tomado el control de la organización son:

Sin embargo, The Wall Street Journal señaló que el poder finalmente cayó en el hijastro del El Mencho inmediatamente después del funeral del líder criminal.