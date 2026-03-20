Luego de que The Wall Street Journal afirmara que Juan Carlos Valencia tomó el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se resaltó que ‘El Sapo’ será el líder del brazo armado.

De acuerdo con Reforma, el CJNG tendrá dos liderazgos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho: administrativo y armado.

Liderazgo del CJNG se divide: ‘El Sapo’ y Juan Carlos Valencia tendrán el control

Luego de la muerte de El Mencho, el liderazgo del CJNG se dividió en dos, donde Hugo Gonzalo Mendoza, alias ‘El Sapo’, será el encargado del brazo armado.

Según expedientes comerciales en poder de Reforma, mientras ‘El Sapo’ se encarga de la parte armada, el hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia, ‘El 03’, será quien administre el cártel del narcotráfico.

Con esto, Juan Carlos Valencia, hijo de Rosalinda González Valencia, fungirá como administrador del CJNG; su objetivo sería consolidar los activos del cártel, según The Wall Street Journal.

Por su parte, ‘El Sapo’ permanecerá al frente de toda la estructura paramilitar del CJNG; informes lo señalan como el jefe indiscutible por su lealtad a El Mencho.

El Mencho no involucró a sus hijos en la operación del CJNG

Luego de la muerte de El Mencho, el liderazgo del CJNG se vio en crisis, pues no había un sucesor claro entre sus hijos.

Esto ya que su hijo, Rubén Oseguera González, ‘el Menchito’, se encuentra en prisión en Estados Unidos; mientras que sus hijas no están involucradas en las operaciones del cartel como el tráfico de drogas, compra de armas o delitos como el secuestro, extorsión y homicidio. Se trata de: