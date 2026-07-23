El gobierno de Estados Unidos dio a conocer el nuevo organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que identifica a Juan Carlos Valencia González como el presunto líder de la organización.

La revelación del nuevo organigrama se dio en el marco de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con el CJNG.

Juan Carlos Valencia encabeza nuevo organigrama del CJNG, reveló Estados Unidos

⁠El Departamento del Tesoro informó este jueves 23 de julio que ⁠ha sancionado a más de 50 personas y entidades ligadas al CJNG, entre ellas a su nuevo líder, Juan Carlos Valencia, alias “El Pelón”.

Juan Carlos Valencia González (@DiarioPresente / X)

Según las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia encabeza actualmente la organización y es señalado como uno de los principales responsables de sus operaciones.

El organigrama presentado por Estados Unidos ubica debajo de Valencia a Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y a Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, quien ya fue detenido.

En un siguiente nivel del CJNG estarían:

Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”

Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”

Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”

Estados Unidos revela el nuevo organigrama del CJNG con Juan Carlos Valencia al frente (Redes sociales)

Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a más de 50 ligados al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una de las “mayores acciones financieras contra el CJNG” al sancionar a más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno informó el bloqueo de bienes e intereses que los señalados posean bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Entre los principales sancionados se encuentra Juan Carlos Valencia, alias “El Pelón” o “El 03”, identificado por las autoridades estadounidenses como el presunto nuevo líder del CJNG.

Además de las personas físicas, las sanciones alcanzan a empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero y el financiamiento de las actividades del CJNG, como parte de la estrategia para afectar la capacidad operativa del grupo criminal.