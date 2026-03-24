La American Society of México, a través de su presidente Larry Rubin, expresó preocupación por el ascenso de Juan Carlos Valencia González, conocido como El 03 o El Pelón, como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Nos preocupa sobre manera quien ascienda al lugar de El Mencho, particularmente las voces que dicen que va a ser un mexico-americano, eso no es tan positivo para ninguno de los dos países” Larry Rubin. The American Society of Mexico

Su doble nacionalidad mexicano-estadounidense lo convierte en un desafío para las autoridades de ambos países, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Rubin reconoció el trabajo de Omar García Harfuch en seguridad, pero advirtió que aún persisten retos como la extorsión.

Estados Unidos tiene un reto para llevar ante la justicia al 03

Juan Carlos Valencia González es hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia ya es el líder del CJNG, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Este sería un perfil unificador para evitar una guerra interna por el liderazgo del CJNG.

No obstante, representa un desafío para las autoridades estadounidenses y por haber nacido en California y por lo tanto ser ciudadano de esa nación.

El reto de las autoridades estadounidenses será convencer a un fiscal y un tribunal secreto de inteligencia para considerarlo un agente terrorista de un grupo internacional.

Larry Rubin resalta avance “espectacular” en seguridad y reconoce a Harfuch

Larry Rubin dijo que la captura y abatimiento de El Mencho muestra un avance “espectacular” en el tema de seguridad, no obstante, aún hay trabajo por hacer, sobre todo en tema de extorsiones.

Dijo que personalmente le ha reconocido a Omar García Harfuch que “México va en el camino correcto”.

“En materia de seguridad ha tenido avances espectaculares, sin duda el trabajo ha sido enorme y la captura de unos de los principales líderes de un grupo terrorista fue muy importante” Larry Rubin. The American Society of Mexico

La importancia de esta captura derivó en que también cayeron cabecillas del CJNG en Estados Unidos, uno de ellos en Houston, aseguró Larry Rubin.