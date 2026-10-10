Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció que el Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, luego de los hechos violentos registrados en el penal de El Castillo.

A través de redes sociales, el funcionario informó que, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, el nuevo penal contará con infraestructura moderna y segura, y será financiado con recursos federales.

Sinaloa tendrá nuevo centro penitenciario tras riñas mortales en El Castillo, confirma Omar García Harfuch

Con el objetivo de fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en Sinaloa, el gobierno federal construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, así lo confirmó Omar García Harfuch.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”. Omar García Harfuch

Harfuch anuncia nuevo penal en Sinaloa tras riñas en El Castillo (Captura de pantalla)

El secretario de Seguridad informó que, mientras se concreta la construcción del nuevo centro, las autoridades reforzaron la vigilancia en el penal de El Castillo con elementos de la Guardia Nacional.

Para el reforzamiento de seguridad en el penal también se ha convocado al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, encargado de tareas relacionadas con el sistema penitenciario federal.

El anuncio del secretario Omar García Harfuch ocurre después de la riña en el centro penitenciario de El Castillo, cuyos hechos dejaron un saldo total de 12 personas fallecidas y más lesionadas.

Omar García Harfuch agradeció el apoyo de Graciela Domínguez Nava, gobernadora de Sinaloa, por aportar los terrenos necesarios para la construcción del nuevo penal en la entidad.